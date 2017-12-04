22:57 04 декабря 2017 0

Российские спортсмены не смогут демонстрировать атрибутику, презентующую их страну Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) связался с официальным поставщиком экипировки организации — компанией Nike. Ведомство просит разработать комплект формы для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.

Заседание исполкома МОК состоится 5 декабря. На нём решится окончательно, будет ли участвовать сборная России в Олимпийских играх 2018 года, передает RT.

Но уже сейчас поступает информация от источников в международных спортивных структурах, что Россию, скорее всего, допустят до Игр, но только под нейтральным флагом. «URA.RU» провело собственное расследование того, что это означает, следует ли соглашаться на такое участие и какие риски для атлетов несут в себе такие ограничения.