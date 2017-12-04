{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:57  04 декабря 2017 0

Дизайнеры начали разрабатывать форму для российских спортсменов без национальных флагов

Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, шипулин антон
Российские спортсмены не смогут демонстрировать атрибутику, презентующую их странуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) связался с официальным поставщиком экипировки организации — компанией Nike. Ведомство просит разработать комплект формы для выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.

Заседание исполкома МОК состоится 5 декабря. На нём решится окончательно, будет ли участвовать сборная России в Олимпийских играх 2018 года, передает RT.

Но уже сейчас поступает информация от источников в международных спортивных структурах, что Россию, скорее всего, допустят до Игр, но только под нейтральным флагом. «URA.RU» провело собственное расследование того, что это означает, следует ли соглашаться на такое участие и какие риски для атлетов несут в себе такие ограничения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров