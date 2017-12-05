«ВТБ 24» предупредил клиентов о сбоях в работе карт

В самом банке при этом заверили, что все системы работают безошибочно
Банк «ВТБ 24» предупредил о возможных ошибках при операциях по картам в терминалах других банков. Об этом сообщает клиентам автоответчик при звонке в колл-центр банка.
При этом, как пишет RT, в самой финансовой организации уверяют, что все системы работают в штатном режиме, и проблем в работе терминалов не наблюдается.
Ранее Сбербанк сообщил об ошибочных списаниях денег с карт своих клиентов, однако заверил, что баланс будет восстановлен в ближайшее время. Кроме того, наблюдались ошибки при проведении операций с картами банка в терминалах и торговых центрах. Вечером 4 декабря банк заявил об устранении ошибки, пишет ТАСС.