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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:25  05 декабря 2017 0

«ВТБ 24» предупредил клиентов о сбоях в работе карт

Банки Курган, втб
В самом банке при этом заверили, что все системы работают безошибочноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Банк «ВТБ 24» предупредил о возможных ошибках при операциях по картам в терминалах других банков. Об этом сообщает клиентам автоответчик при звонке в колл-центр банка.

При этом, как пишет RT, в самой финансовой организации уверяют, что все системы работают в штатном режиме, и проблем в работе терминалов не наблюдается.

Ранее Сбербанк сообщил об ошибочных списаниях денег с карт своих клиентов, однако заверил, что баланс будет восстановлен в ближайшее время. Кроме того, наблюдались ошибки при проведении операций с картами банка в терминалах и торговых центрах. Вечером 4 декабря банк заявил об устранении ошибки, пишет ТАСС.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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