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04 декабря 2017
18:54  04 декабря 2017 0

Сбербанк предупредил об ошибочном списании денег с карт клиентов

Банки. Нижневартовск., сбербанк россии
Россияне вновь столкнулись с внезапными списаниями с карт СбербанкаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк сообщил об ошибочных списаниях денежных средств с некоторых карт своих пользователей. Соответствующее сообщение зачитывает автоответчик в колл-центре кредитной организации.

«Уважаемые клиенты, сегодня по некоторым банковским картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует содержание сообщения RNS. Автоответчик при этом добавляет, что восстановление баланса будет выполнено в ближайшее время автоматически.

Ранее, 11 сентября, россияне стали массово жаловаться на внезапные списания средств с карточек Сбербанка. Ситуацию пояснил финансовый омбудсмен, рассказав о превращении дебетовых карт в овердрафтовые, с которых списываются проценты за пользование средствами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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