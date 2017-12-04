Сбербанк предупредил об ошибочном списании денег с карт клиентов

18:54 04 декабря 2017 0

Россияне вновь столкнулись с внезапными списаниями с карт Сбербанка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк сообщил об ошибочных списаниях денежных средств с некоторых карт своих пользователей. Соответствующее сообщение зачитывает автоответчик в колл-центре кредитной организации.

«Уважаемые клиенты, сегодня по некоторым банковским картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует содержание сообщения RNS. Автоответчик при этом добавляет, что восстановление баланса будет выполнено в ближайшее время автоматически.

Ранее, 11 сентября, россияне стали массово жаловаться на внезапные списания средств с карточек Сбербанка. Ситуацию пояснил финансовый омбудсмен, рассказав о превращении дебетовых карт в овердрафтовые, с которых списываются проценты за пользование средствами.