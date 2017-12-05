{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
07:36  05 декабря 2017 0

Собчак заявила о создании собственной партии

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Телеведущая надеется, что ее партия будет участвовать в думских выборахФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся участвовать в выборах президента России, намерена создать политическую партию. Собчак надеется, что поддержка, которую она получит во время политической гонки, станет «отправной точкой большого правого движения».

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движение, которого так долго не было в России», — приводит слова Собчак «Федеральное агентство новостей».

Телеведущая добавила, что не ограничится участием в выборах президента 2018 года. Она собирается выдвинуть свою кандидатуру и в 2024 году, пишет агентство Nation news.

Ксения Собчак в октябре рассказала о намерении участвовать в выборах президента РФ-2018. В ноябре она назначила главой своего предвыборного штаба в Екатеринбурге 25-летнего основателя ивент-бюро Red Евгения Рона.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров