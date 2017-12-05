Собчак заявила о создании собственной партии

07:36 05 декабря 2017 0

Телеведущая надеется, что ее партия будет участвовать в думских выборах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся участвовать в выборах президента России, намерена создать политическую партию. Собчак надеется, что поддержка, которую она получит во время политической гонки, станет «отправной точкой большого правого движения».

«Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой „против всех“, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движение, которого так долго не было в России», — приводит слова Собчак «Федеральное агентство новостей».

Телеведущая добавила, что не ограничится участием в выборах президента 2018 года. Она собирается выдвинуть свою кандидатуру и в 2024 году, пишет агентство Nation news.

Ксения Собчак в октябре рассказала о намерении участвовать в выборах президента РФ-2018. В ноябре она назначила главой своего предвыборного штаба в Екатеринбурге 25-летнего основателя ивент-бюро Red Евгения Рона.