Уральскую звезду «Дома-2» обвинили в краже денег у ведущей «Орла и решки»

08:11 05 декабря 2017 0

Отношения пары продлились всего полгода Фото: соцсети

Певца Олега Майами заподозрили в похищении 50 000 рублей у ведущей популярного телешоу «Орел и решка» Натали Неведровой.

Как сообщает издание Starhit, Натали и Олег познакомились во время его пребывания на «Доме-2». Между молодыми людьми завязался роман. Когда Майами ушел с телепроекта, Натали его поддерживала — давала деньги, помогала с работой и даже уговорила подругу, у которой снимала квартиру, чтобы она разрешила Олегу тоже там пожить. Однако вскоре певец якобы исчез, прихватив 50 тысяч рублей, отложенные девушками.

Позже Майами извинился перед возлюбленной, но деньги якобы так и не вернул. По информации портала Дни.ру, сейчас певец и вовсе отрицает, что у него был роман с телеведущей.