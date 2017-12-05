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05 декабря 2017
11:34  05 декабря 2017 0

Психиатры назвали самые депрессивные и суицидальные регионы в России

Морг, увольнение, безработица, эмоции, грусть, тоска, одиночество, печаль, размышления, депрессия, думать
Неизлеченные депрессии в большинстве случаев заканчиваются самоубийствомФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Сибирского федерального округа чаще всего страдают от депрессии, выяснили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. По подсчетам исследователей, в округе за 2016 год было зарегистрировано 96,6 случаев заболевания на 100 тысяч человек.

Второе и третье места заняли Центральный (87,1) и Южный (73,1) федеральные округа, пишет RT. Меньше всего от депрессии страдают на Северном Кавказе, гласят данные центра. Там насчитали всего 34,9 случаев заболеваний на 100 тысяч человек. В остальных федеральных округах заболеваемость депрессией ниже средней по России. За четыре последних года показатель сократился на 8,5% — с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек.

Глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев подчеркнул, что причинами депрессии могут быть разные факторы: плохая экология, травмы, болезни. Руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра Борис Положий добавил, что 90% неизлеченных депрессий могут заканчиваться самоубийством. «В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским», — заметил Положий.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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