Главный по СМИ в Свердловской области анонсировал увольнения в региональных редакциях

12:44 05 декабря 2017 0

Иванов уже предрекает непростую судьбу руководству отдельных региональных СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские СМИ ждет большая кадровая трансформация. В ближайшее время со своего поста уйдет очередной руководитель регионального печатного издания. В этой связи, коллективы областных газет заговорили о «радикальном переделе», который намерен устроить директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

По данным «URA.RU», заявление об отставке по собственному желанию на днях написала директор «Родники ирбитские» Любовь Онучина. От комментариев по поводу истинных причин такого своего решения она пока отказалась.

Между тем, за последний месяц это уже третья отставка руководителя регионального СМИ. В первой половине ноября из сухоложской газеты «Знамя победы» уволилась главный редактор Мария Базунова — она стала издателем «Комсомольская Правда-принт» в Екатеринбурге. В конце ноября березовскую газету «Золотая горка» покинул соучредитель и главный редактор Павел Шабельников, внезапно решивший «вернуться к своей первой профессии инженера-механика».

Ни «Знамя победы», ни «Золотая горка» не являются изданиями, финансируемыми из областного бюджета (так называемые ГАУПСО), но это не помешало участникам рынка связать все три отставки и объяснить их конфликтами с администрацией. «Иванов получил самостоятельный орган власти в руки и, очевидно, будет вычищать с рынка тех, кто не хочет работать по его правилам. Негосударственные СМИ в Екатеринбурге уже ощутили и сухую повестку, и отсутствие бюджетов — почему бы такими же инструментами не влиять и в территориях», — объясняет чиновник администрации губернатора.

Сам Шабельников, однако, заверил «URA.RU», что причины его увольнения «сугубо личные» и «конфликтной подоплеки» не имеют: «Мое решение абсолютно никак не связано с ДИПом, и даже предпосылок для этого нет. Мы частное издание, на нас практически невозможно давить. Лично я с сотрудниками ДИПа даже не общался, директора видел единственный раз на встрече в Домжуре».

Базунова также призналась, что «с ДИПом отношения конструктивные и рабочие без политической подоплеки», а причиной своего ухода назвала «давнее желание поменять работу».

Иванов настаивает на отсутствии конфликта регионалов с ним, но, вместе с тем, не скрывает, что отставки в региональных СМИ продолжатся. «Что такое чистки- я не понимаю. Есть обычная ротация кадров. За последние полтора года из более чем 30 газет, где правительство выступает учредителем, ушел только один редактор. И тот на повышение. Думаю, что в ближайшее время можно ожидать смены руководства нескольких изданий. Причины самые разные — от тесных рамок государственно-муниципального издания до возраста. Учитывая, что все руководители профессионально исполняют функции редакторов, для меня главный критерий качества работы — это показатели финансово-хозяйственной деятельности. О сокращениях речи сегодня не идет. А вот анализ пропорционального соотношения управленческого аппарата к пишущему, журналистскому — да. Этим я занимаюсь. Пока в этой борьбе побеждает административный персонал. И с этим надо что-то делать», — объяснил чиновник.

Один из самых ярких конфликтов директора департамента Иванова с представителями печатной прессы спровоцировало недопонимание с главредом «Областной газеты» Дмитрием Поляниным. Последний, как уже рассказывало «URA.RU», оказался слишком самостоятелен в части формирования региональной повестки, что не входило в планы главы ДИПа.