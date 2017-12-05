{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:44  05 декабря 2017 0

Главный по СМИ в Свердловской области анонсировал увольнения в региональных редакциях

Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, иванов александр
Иванов уже предрекает непростую судьбу руководству отдельных региональных СМИФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
все новости сюжета

Свердловские СМИ ждет большая кадровая трансформация. В ближайшее время со своего поста уйдет очередной руководитель регионального печатного издания. В этой связи, коллективы областных газет заговорили о «радикальном переделе», который намерен устроить директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

По данным «URA.RU», заявление об отставке по собственному желанию на днях написала директор «Родники ирбитские» Любовь Онучина. От комментариев по поводу истинных причин такого своего решения она пока отказалась.

Между тем, за последний месяц это уже третья отставка руководителя регионального СМИ. В первой половине ноября из сухоложской газеты «Знамя победы» уволилась главный редактор Мария Базунова — она стала издателем «Комсомольская Правда-принт» в Екатеринбурге. В конце ноября березовскую газету «Золотая горка» покинул соучредитель и главный редактор Павел Шабельников, внезапно решивший «вернуться к своей первой профессии инженера-механика».

Ни «Знамя победы», ни «Золотая горка» не являются изданиями, финансируемыми из областного бюджета (так называемые ГАУПСО), но это не помешало участникам рынка связать все три отставки и объяснить их конфликтами с администрацией. «Иванов получил самостоятельный орган власти в руки и, очевидно, будет вычищать с рынка тех, кто не хочет работать по его правилам. Негосударственные СМИ в Екатеринбурге уже ощутили и сухую повестку, и отсутствие бюджетов — почему бы такими же инструментами не влиять и в территориях», — объясняет чиновник администрации губернатора.

Статья по теме
Главная газета свердловской власти может сменить начальника

Сам Шабельников, однако, заверил «URA.RU», что причины его увольнения «сугубо личные» и «конфликтной подоплеки» не имеют: «Мое решение абсолютно никак не связано с ДИПом, и даже предпосылок для этого нет. Мы частное издание, на нас практически невозможно давить. Лично я с сотрудниками ДИПа даже не общался, директора видел единственный раз на встрече в Домжуре».

Базунова также призналась, что «с ДИПом отношения конструктивные и рабочие без политической подоплеки», а причиной своего ухода назвала «давнее желание поменять работу».

Иванов настаивает на отсутствии конфликта регионалов с ним, но, вместе с тем, не скрывает, что отставки в региональных СМИ продолжатся. «Что такое чистки- я не понимаю. Есть обычная ротация кадров. За последние полтора года из более чем 30 газет, где правительство выступает учредителем, ушел только один редактор. И тот на повышение. Думаю, что в ближайшее время можно ожидать смены руководства нескольких изданий. Причины самые разные — от тесных рамок государственно-муниципального издания до возраста. Учитывая, что все руководители профессионально исполняют функции редакторов, для меня главный критерий качества работы — это показатели финансово-хозяйственной деятельности. О сокращениях речи сегодня не идет. А вот анализ пропорционального соотношения управленческого аппарата к пишущему, журналистскому — да. Этим я занимаюсь. Пока в этой борьбе побеждает административный персонал. И с этим надо что-то делать», — объяснил чиновник.

Один из самых ярких конфликтов директора департамента Иванова с представителями печатной прессы спровоцировало недопонимание с главредом «Областной газеты» Дмитрием Поляниным. Последний, как уже рассказывало «URA.RU», оказался слишком самостоятелен в части формирования региональной повестки, что не входило в планы главы ДИПа.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров