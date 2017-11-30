Главная газета свердловской власти может сменить начальника

21:50 30 ноября 2017 0

Указ о назначении главреда «Облгазеты» подписывает губернатор. Озвучивать ему фамилии кандидатов могут разные люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловской медийной сфере очередной громкий конфликт. «Тусовка» бурно обсуждает карьерные перспективы главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Тот, как утверждают участники кулуарных дискуссий, спровоцировал сразу два серьезных конфликта — региональный бьет по нему самому, а федеральный угрожает репутации власти.

Региональный конфликт у Полянина, по данным осведомленных источников, возник из-за недовольства администрации губернатора. «[Директор департамента информполитики региона Александр] Иванов не доволен тем, что Полянин излишне самостоятелен, поскольку считает себя помазанником губернатора [Евгения Куйвашева] и митрополита [Кирилла]. Иванов — уже сам себе министр [ДИП летом стал самостоятельным органом власти] и старается держать свою сферу в кулаке. И сейчас будет стараться привыкшего быть самостоятельным Полянина сломать, а может и просто попробует заменить его», — объяснил суть конфликта собеседник агентства.

Иванов (слева) хотел бы управлять вверенной ему сферой без проявлений в ней волюнтаризма и своенравия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поддерживающие сторону Иванова в нарастающем конфликте заверяют, что Полянин «создал вокруг себя фронду из 5-6 представителей ГАУПСО [местные издания, находящиеся в финансовой и идеологической зависимости от департамента информполитики]», которые «нужны ему, чтобы в 2018-м снова избраться председателем союза [Свердловского творческого союза журналистов]».

В марте 2013 года Полянина, проруководившего Свердловским творческим союзом журналистов (СТСЖ) 10 лет, на этом посту сменил вице-президент ФК «Урал» Александр Левин. Последний, однако признался журналисту «URA.RU», что попыток вернуть власть со стороны Полянина пока не ощущает. «Председателя СТСЖ избирает конференция. Если журналистское сообщество мою кандидатуру выдвинет, буду принимать решение. Помню пять лет назад на этот пост было шесть кандидатов, каждый выступал с программой и конференция голосовала — я победил в первом же туре. На мой взгляд, у нас много достойных журналистов, которые бы могли возглавить СТСЖ», — сказал Левин.

Интересы Полянина, не унимаются его оппоненты в обладминистрации, простираются и за пределы Свердловской области. Медиаменеджеру, заверяет обитатель резиденции губернатора, нужно стать председателем местного СТСЖ, потому что «его выбросили из федеративного совета [один из руководящих органов Союза журналистов России, состоящий из председателей региональных отделений СЖР]». Главред «Облгазеты» присутствовал там наряду с Левиным, но автоматически выбыл после того, как было решено набирать строго по одному представителю от каждого региона.

Возможно, на предстоящих выборах Полянин (справа) постарается сместить Левина (слева) с поста председателя СТСЖ Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Когда его [Полянина] убрали, он отомстил — появилась статья про Дагомыс, которая всех на уши подняла и до сих пор не отпускает», — утверждает собеседник агентства. Речь, по всей видимости, идет о критической статье про XXI фестиваль «Вся Россия» в Дагомысе, который устраивает СЖР. Журналист «Облгазеты» Дарья Белоусова назвала мероприятие «тусовкой со слабой программой и низким выхлопом в виде реальных знаний», на которой «бездарным образом идет освоение денег». Часть профессионального сообщества раскритиковала публикацию, другая часть — поддержала, третья — не поняла смысла появления заметки через месяц после события.

Последний довод чиновников, впрочем, имеет одно слабое место: статья о Дагомысе появилась месяц назад, а с момента исключения Полянина из федеративного совета прошла лишь неделя. В этой связи версия о мести выглядит как попытка отдельных участников схватки завуалировать и отвести внимание от себя. Тем более, что в Союзе журналистов России никакого напряжения с главредом одной из региональных газет не ощутили. «У меня нет информации о каких-либо конфликтах между руководством СЖР и главредом свердловской „Областной газеты“. Я даже не могу представить причин, по которым такой конфликт может иметь место», — пояснил «URA.RU» секретарь СЖР Денис Токарский.

Иванов на вопрос о конфликте с Поляниным реагирует лаконично и даже эмоционально: «Большей глупости я еще не слышал», — уточняя, что не влияет на конечное решение о назначении главреда «Облгазеты». Это верно лишь отчасти, ведь именно директор департамента информполитики региона направляет представление по конкретной персоне на имя губернатора, который и подписывает указ о назначении медиаменеджера.

Полянин, чей контракт в «Облгазете» 17 февраля 2015 года был продлен на пять лет, также заверяет, что у него «нет ни конфликтов, ни риска, есть работа и рабочие отношения» и лишь призывает «читать ОГ». Тем не менее, от наблюдателей не ускользнули старательные попытки главреда заручиться поддержкой митрополита Кирилла, который в перспективе мог бы повлиять на решение губернатора.