12:42 05 декабря 2017 0

Радиолюбитель заметил рядом со станцией рукотворный объект Фото: скриншот с видео

Видеозаписи с вебкамеры Международной космической станции находятся в свободном доступе. Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев изучал свежие записи и обнаружил на фоне станции подозрительный движущийся объект.

«Когда станции пролетала над Южной Америкой, на дальней орбите Земли появился шаровидной формы объект. Судя по всему, сделанный из металла, так как он сильно отражает лучи Солнца. Размеры его значительно больше размеров самой МКС. Движется по орбитальной параболе, что исключает его сходство с Луной. Я увеличил изображение. Предмет скорее всего искусственной природы. Идеальной шаровидной формы. В этой связи я подумал, что слухи о том, что у Земли появился ещё один естественный спутник (кроме Луны) могу иметь реально подтверждение», — рассказал Валентин Дегтерев «URA.RU».

Редакция обратилась за консультацией к астроному. Видеозапись изучил Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ.

«Расстояние оценить нереально, поэтому размеры тоже непонятны. Судя по тому, что изображение разделяется на пиксели, создается ощущение, что объект небольшой. Раз это камера МКС, значит смещение объекта происходит в относительных скоростях. Смещение небольшое, значит орбиты близкие. Вероятнее всего это фрагмент космического мусора. Может быть и микроспутник, но вероятнее всего это просто мусор».