{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
12:42  05 декабря 2017 0

Уральский исследователь зафиксировал полет НЛО рядом с МКС. ФОТО, ВИДЕО

Радиолюбитель заметил рядом со станцией рукотворный объектФото: скриншот с видео

Видеозаписи с вебкамеры Международной космической станции находятся в свободном доступе. Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев изучал свежие записи и обнаружил на фоне станции подозрительный движущийся объект.

«Когда станции пролетала над Южной Америкой, на дальней орбите Земли появился шаровидной формы объект. Судя по всему, сделанный из металла, так как он сильно отражает лучи Солнца. Размеры его значительно больше размеров самой МКС. Движется по орбитальной параболе, что исключает его сходство с Луной. Я увеличил изображение. Предмет скорее всего искусственной природы. Идеальной шаровидной формы. В этой связи я подумал, что слухи о том, что у Земли появился ещё один естественный спутник (кроме Луны) могу иметь реально подтверждение», — рассказал Валентин Дегтерев «URA.RU».

Редакция обратилась за консультацией к астроному. Видеозапись изучил Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ.

«Расстояние оценить нереально, поэтому размеры тоже непонятны. Судя по тому, что изображение разделяется на пиксели, создается ощущение, что объект небольшой. Раз это камера МКС, значит смещение объекта происходит в относительных скоростях. Смещение небольшое, значит орбиты близкие. Вероятнее всего это фрагмент космического мусора. Может быть и микроспутник, но вероятнее всего это просто мусор».

1/5
Фото: скриншот с видео

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров