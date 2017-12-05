15:38 05 декабря 2017 0

Соседи слышали крики, но никак не отреагировали Фото: depositphotos.com © URA.RU

Отца и дочь нашли мертвыми в доме на юге Лондона, в Детфорде. Соседи слышали крики, но не обратили на них внимания.

Ноэль Браун часто делал ставки в букмекерской конторе. В последний раз он выиграл крупную сумму денег. О пристрастии 61-летнего мужчины знали многие жители Детфорда. В день убийства его 41-летняя дочь приехала погостить.

Тела обоих полиция обнаружила в понедельник. Следователи пока не знают, когда именно произошло двойное убийство. Соседи не обратили внимания на шум в доме Браунов. «Я слышала какие-то крики в два часа ночи. Я закрыла окно и вернулась в постель, потому что здесь часто кричат», — сказала Коллетт Лавелл, соседка погибших.

Сейчас следствие выясняет, была ли связана смерть отца и дочери с выигрышем. Полиция обыскивает район, пока никто не арестован, сообщает Life.ru.

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