{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,69
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:38  05 декабря 2017 0

Отца и дочь нашли убитыми после крупного выигрыша. ФОТО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, жертва, труп, морг, мертвец
Соседи слышали крики, но никак не отреагировалиФото: depositphotos.com © URA.RU

Отца и дочь нашли мертвыми в доме на юге Лондона, в Детфорде. Соседи слышали крики, но не обратили на них внимания.

Ноэль Браун часто делал ставки в букмекерской конторе. В последний раз он выиграл крупную сумму денег. О пристрастии 61-летнего мужчины знали многие жители Детфорда. В день убийства его 41-летняя дочь приехала погостить.

Тела обоих полиция обнаружила в понедельник. Следователи пока не знают, когда именно произошло двойное убийство. Соседи не обратили внимания на шум в доме Браунов. «Я слышала какие-то крики в два часа ночи. Я закрыла окно и вернулась в постель, потому что здесь часто кричат», — сказала Коллетт Лавелл, соседка погибших.

Сейчас следствие выясняет, была ли связана смерть отца и дочери с выигрышем. Полиция обыскивает район, пока никто не арестован, сообщает Life.ru.

Как писало ранее «URA.RU», далеко не всегда удачливые любители лотерей вместе с деньгами обретают счастье в жизни. У кого-то распадается семья, у других — появляются вредные привычки, сводящие людей в могилу. Некоторые даже не успевают распорядиться деньгами.

Напомним, недавно житель Ставропольского края выиграл в лотерею 100 миллионов рублей. Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигравшая полмиллиарда рублей в лотерею, столкнулась с проблемой: денег она еще не получила, но к ней уже выстроилась очередь из желающих получить «материальную помощь».

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров