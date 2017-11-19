14:35 19 ноября 2017 0

Огромные деньги могут стать причиной больших проблем Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Россияне с завидной регулярностью срывают джекпоты в национальных лотереях. Совсем недавно «URA.RU» писало о том, как жительница Воронежской области установила новый рекорд страны, выиграв 506 млн рублей. В мае этого года житель Сочи выиграл в лотерее «Гослото 6 из 45» 364,7 млн рублей, что также стало абсолютным рекордом лотерей в России. На днях стало известно о крупном выигрыше сургутчанина, ставшего богаче на 32 млн рублей.

Однако далеко не всегда удачливые любители отечественных лотерей вместе с деньгами обретают счастье в жизни. У кого-то распадается семья, у других — появляются вредные привычки, сводящие людей в могилу. О причинах этого социального феномена мы пообщались с виднейшими российскими психологами.

«Крупный выигрыш — большое испытание. Это стресс — ведь стрессом могут быть и неожиданные позитивные события. На некоторое время человек утрачивает контроль за реакциями и может совершать ошибки, о которых потом очень жалеет. Состояние потрясения и эйфории — не лучшее время для принятия важных решений. Лучше выждать и обрести ясное сознание», — рассказала корреспонденту «URA.RU» психолог Анна Кирьянова.

По словам специалиста, человеку после выигрыша важно понять, что многие «стервятники» могут воспользоваться чужой удачей и чужими деньгами.

«Такие ситуации хорошо описаны, к примеру, у Чехова, у Аверченко, у которых отмечено главное — выигравший огромные деньги человек вскоре вновь оказывается в бедности. Ведь поведение и принципы жизни остались прежними. И прежние стратегии снова приводят к прежнему положению. В этой ситуации лучше прислушаться к опытному и мудрому финансисту», — заключает Кирьянова.

По мнению независимого политолога, кандидата психологических наук Леонида Радзиховского, люди, выигравшие лотерею, попадают в экстремальную ситуацию, поэтому часто действуют спонтанно и не всегда адекватно.

«Люди, как правило, не готовы к экстремальным ситуациям. Когда человек покупает этот билет, он рассчитывает на умеренный выигрыш в пределах своих привычек. Поэтому люди впадают в панику, испытывают эйфорию, это ведет к не очень разумным последствиям. Подобная ситуация блестяще описана в романе «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Главный герой Остап Бендер шел к этому выигрышу и, когда он на него рухнул, он был им раздавлен. Там это преподносится как-то, что в нашем советском союзе с большими деньгами нечего делать. Это неправда, в СССР даже в 30-е годы было, что делать с большими деньгами. Но человек не готов к этому. Как сказал герой романа: «Вот и сбылась мечта идиота. Вот я и миллионер», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Леонид Александрович.

Эксперт дал два дельных совета по поводу того, что делать, если на вас неожиданно обрушилась финансовая удача. Во-первых, выигрыш нужно скрывать, так как большие деньги — это очень опасно.

«Наедут, будут просить с пистолетом в руках. Тогда вашим выигрышем станет пуля в живот. Поэтому, скрывайте, не показывайте, что это ваша „песня“. Второе, распределите деньги на несколько депозитов и дальше думайте, как их постепенно тратить. Жить на проценты, заниматься благотворительностью. Но „светиться“ в любом случае не стоит», — заключает Радзиховский.

Кандидат психологических наук Института психологических наук, сотрудник Фонда Л.С. Выготского Марина Новикова-Грунд считает, что действия человека в ситуации выигрыша большой суммы денег, зависят от его внутреннего состояния и установок.

«Все зависит от того, как человек бессознательно определяет свое „я“. Мы склонны в неизменности поддерживать всеми силами свою идентичность. Поэтому, если человек обозначил себя бедным неудачником, найдет способ расстаться с выигрышем: потеряет, пропьет, неудачно вложит, — говорит Марина Вильгельмовна, — Если вы его бессознательном мир устроен так, что за удачу надо платить, то он ухитрится увидеть предательство в поведении друзей, измену или черствость в любимом человеке, на худой конец заболеет. А человек, не определяющий ни себя, ни других терминами бедный/богатый или лузер/победитель, прекрасно придумает, как применить нечаянное богатство. Только вот такие люди редко покупают лотерейные билеты».