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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:42  05 декабря 2017 0

Чеченский министр рассказал, как бороться с депрессией

Морг, увольнение, безработица, эмоции, грусть, тоска, одиночество, печаль, депрессия, хандра
Наибольшее количество россиян, страдающих депрессией, проживает в СибириФото: depositphotos.com © URA.RU

Позитивное отношение к жизни, исторически свойственное жителям Кавказа, должно послужить примером для депрессивных регионов России. С таким заявлением в эфире «Национальной службы новостей» выступил министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров.

«У южных народов есть одна особенность. Они всегда жили настолько дружно, настолько позитивно. Не было друг для друга чужого горя, чужих проблем. Всё было общее. И теперь, как мне кажется, проблема наших отдельных регионов — это отчужденность и равнодушие. Это в итоге приводит в дом такую беду, как депрессия», — заявил Умаров.

Министр напомнил, что в мире еще не придумали универсальных методов борьбы с депрессией, поэтому посоветовал россиянам жить с надеждой на будущее и преследовать благородные цели. «Я верю в Россию, в то, что скоро мы станем дышать свободнее», — подчеркнул Джамбулат Умаров.

Ранее Национальный медицинский исследовательский центр составил рейтинг российских регионов, в которых жители чаще всего сталкиваются с депрессией и сиуцидальным настроением. Хуже всего дела обстоят в Сибири, на втором месте печального списка находится Центральный федеральный округ.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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