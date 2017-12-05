17:39 05 декабря 2017 0

Оппозиционер продолжает выступление в центре украинской столицы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пресекли попытку его задержания сотрудниками СБУ. Протестующие взломали микроавтобус, в котором силовики удерживали оппозиционера.

Сначала активисты забрались на крышу машины, а затем взломали ее заднюю дверь и достали оттуда своего лидера, сообщает Kp.ru. После этого они окружили Саакашвили со всех сторон и начали уводить его от правоохранителей.

Однако после того, как сторонники Саакашвили отбили его у силовиков, оппозиционер не стал покидать место инцидента, а начал выступление перед собравшимися. Из толпы слышны крики «Миша, мы с тобой!» «Ганьба». Как уточняет «Газета.ру», при столкновениях с сотрудниками СБУ протестующие разбили стекла полицейской машины.

Напомним, что утром силовики предприняли попытку задержания Саакашвили в его квартире. Оппозиционер забрался на крышу и заявил, что готов покончить с собой. Спустя некоторое время спецназу удалось скрутить Саакашвили, однако до следственного управления довезти его не удалось.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от окружения Януковича 500 тысяч долларов на организацию нового Майдана.