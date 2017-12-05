17:10 05 декабря 2017 0

По данным украинских властей, Саакашвили состоит в сговоре с кланом Януковича Фото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получал деньги на подготовку государственного переворота от людей из окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. С таким заявлением выступил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы выявили сотрудничество ряда политиков, в первую очередь Саакашвили, с членами преступной группировки Януковича. На их деньги Михаил Саакашвили и его приближенные финансировали организованные ими акции протеста, целью которых был захват власти на Украине», — цитирует Луценко РТ.

По словам Генпрокурора, доверенное лицо Саакашвили получило от людей Януковича 500 тысяч долларов. Среди спонсоров нового Майдана Луценко назвал соратника беглого президента, бизнесмена Сергея Курченко.

Саакашвили сегодня был задержан в Киеве. Ранним утром силовики выломали дверь его квартиры. В ответ на действия правоохранителей политик забрался на крышу дома и угрожал самоубийством.