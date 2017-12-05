18:11 05 декабря 2017 0

В Кремле с интересом следят за событиями в Киеве Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Михаила Саакашвили, утверждающего, что российские спецслужбы готовятся его похитить. В Кремле иронично заметили, что «слова людей, которые сидят на крыше» российской власти не интересны.

«Мы с интересом наблюдаем за происходящим на Украине. В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый», — цитирует Пескова телеканал 360.

По словам Пескова, Кремль с интересом наблюдает за происходящим на Украине, отметив, что Саакашвили представляет собой «головную боль», которую не хочется желать даже врагам.

Ранее «URA.RU» сообщало о неудачной попытке СБУ задержать Саакашвили в его киевской квартире. Опасаясь обыска, оппозионер вылез на крышу 8-этажного дома и заявил, что покончит с собой. В итоге силовикам не удалось увезти политика на допрос в следственное управление — сторонники Саакашвили с силой вытащили его из полицейской машины.