20:39 05 декабря 2017 1

Пранкеры выспрашивали у Порошенко о Михаиле Саакашвили Фото: Соцсеть

Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) уже в третий раз разыграли президента Украины Петра Порошенко. Как сообщил «URA.RU» Лексус, на этот раз он говорил с Порошенко под видом премьер-министра Грузии Георгия Квикашвили.

Пранкер дозвонился быстро — Порошенко взял трубку уже после второго звонка. Назвавшись грузинским политиком, Лексус начал расспрашивать Порошенко. По словам пранкера, он даже не рассчитывал дозвониться президенту, но тот не разоблачил его, приняв за премьер-министра Георгия Квикашвили.

«Порошенко рассказал о том, что генпрокурор Украины провел пресс-конференцию. Представил доказательства, что Саакашвили получил деньги на организацию акции», — рассказал Алексей Столяров.

Правда, разговор закончился тем, что Порошенко послал грузинского главу правительства в задницу. «Грузин» послал его по тому же адресу. Лексус считает, что Порошенко обо всем догадался, так как он спровоцировал его словами об алкоголе.

Стенограмма разговора:

Порошенко. Але.

Лексус. Але.

П. Да-да

Л. Привет, дарагой.

П. Привет.

Л. Что у вас там происходит?

П. Ничего. Нашли связи господина Саакашвили с Курченко и российскими спецслужбами. Они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас предъявляем обвинение. Очень расстраиваюсь.

Л. Ну, а дальше что?

П. Дальше. Будет следствие, будет суд. Мы его не будем там, никаких жестких мер к нему применять.

Л. Угу.

П. Будем в координации находиться. Сейчас вот смотрим, куда, как. Сейчас генпрокурор провел пресс-конференцию. Показал видео, аудио, показал передачу денег ему. Показал разговор его с олигархами. Но это омерзительно и отвратно.

Л. А кто — Курченко давал деньги?

П. Курченко, да. Он отвечает у них полностью за конфискацию и реквизицию нашей собственности на оккупированном Донбассе. И он с ним этими же деньгами финансирует эти акции здесь.

Л. А зачем? Какой смысл?

П. Смысл? Дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране через Саакашвили.

Л. И что Путин пошел на это? Зачем?

П. Путину — чем хуже в Украине, тем лучше. А у тебя есть телефон какой-то закрытый, чтоб мы не болтали. Может быть, мы можем по Whatsapp поговорить?

Л. Можем и по Whatsapp. Ну я тут не буду обсуждать ничего такого важного. Я просто хотел узнать.

П. Ну смотри, пусть пару часов пройдет. Мы тогда уже к вечеру созвонимся. К вечеру будет информация, и я тебе расскажу.

Л. Слушай, а вы его выдворять-то собираетесь к нам?

П. Посмотрим.

Л. Просто нам он здесь не надо. Мы ж договаривались об этом.

П. Да-да. Мы с тобой будем в координации.

Л. И он еще говорит, что ты слишком много пьешь.

П. Что-что?

Л. Он говорит, что ты много пьешь. Я читал в интервью….

П. (после долгой паузы) ААААА…

Л. Боярышник запиваешь там горилкой.

П. Я понял, понял. Пошел ты в задницу. Хорошо.

Л. Сам иди туда же.