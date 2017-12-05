Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх

23:48 05 декабря 2017 1

Виталий Мутко больше не сможет принимать какое-либо участие в ОИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. Такое решение было принято во вторник, 5 декабря, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, аналогичное решение касается и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных, пишет RT.

Ранее стало известно, что МОК отстранил от участия в Олимпиаде сборную России, разрешив спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийскому комитету России было поручено разработать независимую систему допинг-тестирования, стоимостью в 15 млн долларов.