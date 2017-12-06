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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:52  06 декабря 2017 0

Цымбалюк-Романовская показала тайное домашнее видео с Джигарханяном. «Ты страшная дешевка»

Цымбалюк-Романовская рассказала о разводе с Джигарханяном в эфире у МалаховаСкрин видео программы «Прямой эфир» на канале YouTube

Экс-супруга артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская показала тайное домашнее видео, где бывший муж пьет виски и обзывает ее последними словами. Об одном из последних семейных скандалов, который в итоге привел к разводу, Цымбалюк-Романовская рассказала в эфире шоу Андрея Махлахова «Прямой эфир».

Женщина тайно записала своего знаменитого экс-супруга, когда тот пил алкоголь. На видео между парой разгорелся скандал и Джигарханян назвал свою жену «дешевкой». До этого они обсуждали какие-то рабочие моменты в театре. «Ты страшная дешевка. Где мой виски? Открой виски мне», — крикнул молодой жене артист. Та, в свою очередь, попыталась уговорить мужа меньше пить. В ответ артист заявил, что ошибся в выборе. «Пришла тут. Я думал, что у тебя голова работает, а оказывается — нет», — приводит слова Джигарханяна kp.ru.

После ролика Малахов попросил Цымбалюк-Романовскую объяснить, почему супруг обозвал ее «дешевкой», но героиня программы ушла от ответа. Она пояснила, что лишь недавно переосмыслила свою жизнь и поняла, что перестала быть нужной артисту. «Возможно, это было большое заблуждение. Но, скорее всего, это была любовь. И только такие события, которые происходят сейчас, могли заставить посмотреть на мою жизнь полностью другими глазами», — призналась бывшая супруга Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян развелись 27 ноября. Экс-супруга артиста забрала себе несколько квартир и огромную часть сбережений. Позже стало известно, что ей поступили предложения о работе во Франции и Германии. Теперь она намерена уехать в Европу, где надеется встретить новую любовь и родить ребенка.

Армен Джигарханян, в свою очередь, надеется, что с бывшей женой скоро разберутся компетентные органы и возбудят в отношении нее уголовные дела. Джигарханян пояснил, что с его стороны для этого написаны все заявления — и по клевете, и по даче ложных показаний. «Жалею о потерянных годах рядом с непорядочным человеком», — сказал он.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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