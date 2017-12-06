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06 декабря 2017
13:40  06 декабря 2017 0

В Челябинск едет министр внутренних дел России

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев займется экологией ЧелябинскаФото: официальный сайт МВД России

В Челябинск с внеплановым визитом 6 декабря, в среду, ждут министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В ГУ МВД по региону эту информацию не комментируют. По данным «URA.RU», Колокольцев проверит жалобы полицейских одного из райотделов Челябинска, а также проверит, как в регионе расследуются уголовные дела экологической направленности.

«Уже прибыла рабочая группа МВД, Колокольцев приедет чуть позже. Он проверит жалобы сотрудников с мест, а также проведет закрытое совещание на тему экологии», — сообщил «URA.RU» источник в полиции. «Информацию визита главы МВД следует узнавать в пресс-центре министерства внутренних дел РФ», — заявили в пресс-центре полицейского главка региона.

Получить комментарий от пресс-центра МВД РФ не удалось. По данным «URA.RU», рабочая группа МВД останется в Челябинске до 7 декабря. Одно из уголовных дел в сфере экологии, которым интересуется Колокольцев, касается предприятия «Мечел».

Экологические проблемы Челябинска были выведены на федеральный уровень после визита президента РФ Владимира Путина. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев предложил создать в регионе экологическую полицию.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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