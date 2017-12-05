21:25 05 декабря 2017 0

Ямал СПГ официально запущен в производство Интернет

Сегодня, 5 декабря, «Ямал СПГ» запустил первую технологическую линию проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год, сообщила «URA.RU» пресс-служба ПАО «НОВАТЭК». Завод начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии.

Первая партия СПГ, как и сообщало ранее наше агентство, будет отгружена 8 декабря на первый в мире газовоз ледового класса Arc7 Кристофф де Маржери (Christophe de Margerie). На церемонию отгрузки первого танкера-газовоза ждут президента РФ Владимира Путина.

Председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Начало производства сжиженного природного газа на первой линии завода — важнейшая веха в развитии проекта „Ямал СПГ“. Мы открываем новую страницу в истории нашей компании. Над проектом трудилось множество предприятий в России и за рубежом, большую поддержку и помощь оказало нам государство. Мы благодарны всем нашим партнерам, подрядчикам и акционерам за совместную работу на пути к успешному старту проекта в соответствии с запланированным бюджетом и графиком».

«Ямал СПГ» — проект по строительству завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания, созданная в 1994 году, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе — крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 16% мирового объема добычи газа.