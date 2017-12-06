Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

17:57 06 декабря 2017 0

По словам министра, за 12 лет продолжительность жизни увеличилась в среднем на 7,2 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продолжительность жизни россиян составила 72,6 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

На «правительственном часе» в Госдуме министр заявила, что «за неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического [максимума] 72,6 года», передает ТАСС. По сравнению с 2005 годом продолжительность жизни выросла у мужчин на 8,6 года, а у женщин на пять лет. По данным Росстата, за 10 месяцев этого года смертность снизилась на 2%, сохранено на 35 тысяч больше жизней, чем годом ранее.

Помимо этого, младенческая смертность в России достигла самых низких показателей в истории РФ. «Младенческая смертность снизилась на 10,2% до 5,3 на тысячу родившихся живыми и более чем в два раза по сравнению с 2005 годом», — отметила Скворцова.

Также министр привела данные материнской смертности, которая снизилась в 2,5 раза. Если в советское время показатель был 120 случаев смерти на 100 тысяч, то сейчас 7,3. Эти цифры стали достижимы благодаря системе перинатальных центров. В эксплуатацию ввели 20 новых центров во многих субъектах РФ. Их количество достигло 82.