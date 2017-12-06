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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:15  06 декабря 2017 0

Дизайнер олимпийской формы для сборной России потеряет около 1 млрд рублей

Презентация песни Сергея Шнурова для
В ZA Sport прокомментировали возможные убыткиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Компания ZA Sport, которая занимается разработкой одежды для российский спортсменов, может понести большие убытки из-за отстранения сборной РФ от Олимпиады-2018. Глава фирмы Анастасия Задорина рассказала, что подарит спортсменам всю уже созданную одежду с символикой для сборной России.

«Наша команда проделала большую работу, и мы поддержим наших спортсменов. Всю экипировку, которая уже произведена, мы им подарим. Надо будет сделать новую форму, сделаем новую», — процитировал ее «Ридус». При этом она добавила, что размер потраченных сумм комментировать не будет — это коммерческая тайна.

Как сообщает Mash, ZA Sport должны заплатить Олимпийскому комитету 1,3 миллиарда рублей за право использовать олимпийскую символику. При этом в договоре был пункт на случай отстранения России от участия в Играх, согласно которому компании предоставляется скидка. В итоге фирма должна будет выплатить комитету в 2018 году 325 миллионов рублей и в 2019 году — 650 миллионов рублей.

Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение допустить сборную России до участия в Олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом. В связи с этим всю экипировку сборной РФ придется переделывать. Ранее она вызвала шквал критики в соцсетях. Анастасия Задорина тогда ответила, что ей важно мнение только тех, кто ее поддерживает, и экипировку она создавала совместно со спортсменами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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