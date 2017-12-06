Адвокат бывшего челябинского вице-губернатора обжалует свой приговор

23:35 06 декабря 2017 0

Константин Акулич будет добиваться оправдания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мировой судья Чебаркульского районного суда в среду, 6 декабря, прекратил уголовное дело в отношении известного челябинского адвоката Константина Акулича, против которого выдвигались обвинения в нанесении побоев. Как сообщил «URA.RU» Акулич, решение суда он будет обжаловать, так как добивался не прекращения дела, а полного оправдания.

Инцидент, который стал поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений), произошел 1 ноября 2015 года. Константин Акулич выезжал из Чебаркуля на ДТП, в которое попали его знакомые дамы. Разбирательство происходило на повышенных тонах, но до драки, как говорит Акулич, не дошло. Тем не менее, от одного из участников конфликта поступило заявление, будто бы адвокат его бил. Уголовное дело против Акулича возбудили 20 мая 2016 года.

Это случилось на следующий день после того, как в суде была оглашена судебно-медицинская экспертиза, полностью оправдывающая чебаркульского полицейского Сергея Лиховидько, обвинявшегося в убийстве. Интересы Лиховидько в суде представлял Акулич, сумевший доказать невиновность своего подзащитного. Уголовное преследование Константина Акулича многие расценили как месть следователей за развал «дела Лиховидько». В августе 2016 года его даже пытались задержать, но вмешалась прокуратура и Акулича отпустили.

По мнению адвоката, это еще и месть со стороны его бывших коллег по следственному отделу Чебаркуля Павла Городецского и Павла Дорофеева. С ними у Акулича, когда он работал следователем, был конфликт. Константин Акулич даже предоставлял в суд запись угроз в свой адрес, однако судья это не приняла во внимание, как не учла и многочисленных несостыковок, нарушений и показаний свидетелей в пользу адвоката.

«Оглашение продолжалось более 3 часов. В итоге мое дело, и дело Александра Балухтина, его пытались судить как соучастника, прекратили, — рассказал „URA.RU“ Акулич. — Суд счел недоказанным обвинение в причинении побоев из хулиганских побуждений. Но суд признал сам факт причинения физической боли потерпевшим, а их показания достоверными. Доводы защиты о конфликте между мной и должностными лицами СК суд счел доказанными. Но одновременно указал, что на законность принятых решений и допустимость доказательств это не повлияло».

По словам адвоката, хотя уголовное преследование прекращено, его такой вердикт не устраивает. Он будет подавать апелляцию и добиваться полного оправдания. «Речь идет о о моей репутации и моей чести. Есть внутренний протест против принятого решения. Мне, как никому известно, что преступлений я не совершал, — пояснил Акулич. — Во-вторых, не оценены все мои доводы. А доводы о существенных нарушениях процесса на первоначальном этапе расследования получили ненадлежащую оценку, не основанную на нормах права. Доводы о фальсификации доказательств не опровергнуты обвинением, как того требует закон. Решение принято на недопустимых доказательствах».

Константин Акулич известен не только «делом Лиховидько». Он добился отмены приговора бывшему оперативнику Наилю Курманову, а также защищал в суде бывшего вице-губернатора Николая Сандакова.