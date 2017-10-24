Челябинский облсуд отменил приговор бывшему оперативнику

19:23 24 октября 2017 0

Дело Наиля Курманова вернули на новое рассмотрение ФОТО: «ВКонтакте», «Курманов Наиль — жертва клеветы»

Челябинский областной суд 24 октября, во вторник, отменил приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Калининского района Наиля Курманова, обвинявшегося в сбыте наркотиков. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда, после рассмотрения апелляции дело направлено на новое судебное разбирательство. Причина отмены приговора — существенные нарушения судом первой инстанции норм уголовно-процессуального закона, в том числе права на защиту.

Наиль Курманов 28 июня 2017 года был осужден Калининским районным судом на 11,5 лет лишения свободы и приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей. По версии следствия, в июле 2015 года сотрудник уголовного розыска Наиль Курманов вывозил из СИЗО троих обвиняемых. Он передал им психотропные вещества и наркотики. Взамен арестанты должны были сознаться в преступлении. Однако по возвращению в следственный изолятор во время осмотра у них нашли героин, который мужчины спрятали у себя в заднем проходе. На допросе они указали на сотрудника УГРО, и во время обыска у него в кабинете тоже нашли наркотики.

«Идут последние приготовления, поймал себя на мысли, что высшая сила расставляет все по местам. Опер ФСИН, который реализовывал информацию, больше не опер. Второй опер ФСИН, участвующий в деле, уволен. По нашим сведениям за передачу наркотиков арестованным, — писал адвокат Курманова Константин Акулич на своей странице в „Фейсбуке“ перед рассмотрением апелляции. — Опер ФСКН, нашедший героин в кабинете Курманова, не прошел переаттестацию. По нашим сведениям попал в неприятную историю, за которую могли привлечь к ответственности. Ну и самое интересное: супруга одного из задержанных арестантов, указавших на Курманова как на сбытчика, которая в течении всего процесса заявляла о том, что знала о передаче наркотиков полицейскими и резко осуждала пагубную привычку мужа, задержана с наркотиками и дала показания о том, что передавала наркотики своему мужу».

Коллеги Курманова не верили в его вину, считали случившееся провокацией. Прошла акция в защиту Курманова, которую в полицейском главке назвали недопустимой.