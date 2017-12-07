{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
00:29  07 декабря 2017 0

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, старый город иерусалима, мечеть купол скалы, святая земля
В Иерусалиме расположена одна из главных святынь исламского мира — мечеть Аль-АксаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей государства Израиль. В настоящее время уже решается вопрос о переносе туда американского посольства, ранее работавшего в Тель-Авиве.

«Настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля, — приводит RT заявление Трампа. — Это — ни больше ни меньше — признание существующей в настоящий момент реальности». Между тем, как сообщает телеканал 360 по всему миру в дипломатических представительствах США усилены меры безопасности.

По словам главы Белого дома, Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении своей столицы. Трамп пообещал, что США приложат все усилия, чтобы добиться разрешения проблемы, которое было бы приемлемо как для израильтян, так и для палестинцев.

Как передает РИА Новости, в Вашингтоне считают, что признание Иерусалима столицей назрело давно, однако раньше это не было сделано, так как существовала опасность нарушения хрупкого мира на Ближнем Востоке. Тем не менее, по словам Трампа, существующая ситуации нисколько не приблизила укрепление мирного процесса.

Отметим, решение о признании Иерусалима столицей Израиля Белый лом анонсировал во вторник, 5 декабря. Это, как ранее сообщало «URA.RU», влечет за собой риск разрыва дипотношений исламских государств с США и Израилем.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров