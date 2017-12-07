Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

00:29 07 декабря 2017 0

В Иерусалиме расположена одна из главных святынь исламского мира — мечеть Аль-Акса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей государства Израиль. В настоящее время уже решается вопрос о переносе туда американского посольства, ранее работавшего в Тель-Авиве.

«Настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля, — приводит RT заявление Трампа. — Это — ни больше ни меньше — признание существующей в настоящий момент реальности». Между тем, как сообщает телеканал 360 по всему миру в дипломатических представительствах США усилены меры безопасности.

По словам главы Белого дома, Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении своей столицы. Трамп пообещал, что США приложат все усилия, чтобы добиться разрешения проблемы, которое было бы приемлемо как для израильтян, так и для палестинцев.

Как передает РИА Новости, в Вашингтоне считают, что признание Иерусалима столицей назрело давно, однако раньше это не было сделано, так как существовала опасность нарушения хрупкого мира на Ближнем Востоке. Тем не менее, по словам Трампа, существующая ситуации нисколько не приблизила укрепление мирного процесса.

Отметим, решение о признании Иерусалима столицей Израиля Белый лом анонсировал во вторник, 5 декабря. Это, как ранее сообщало «URA.RU», влечет за собой риск разрыва дипотношений исламских государств с США и Израилем.