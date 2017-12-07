09:35 07 декабря 2017 0

Южная Корея готовит спецотряд для уничтожения Ким Чен Ына Фото: Petersnoopy/Flickr

Правительство Южной Кореи заложило в оборонный бюджет на 2018 год расходы на ликвидацию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Деньги будут направлены на тренировки и снаряжение спецотряда.

«Отряд обезглавливания» для ликвидации северокорейского лидера был создан еще 1 декабря. Структура и тренировочные планы отряда засекречены, но известно, что его бойцов (всего около одной тысячи человек) собираются тренировать по программе американского SEAL Team Six, которым удалось ликвидировать Осаму бен Ладена, пишет «Коммерсант». На отряд власти Южной Кореи планируют выделить из бюджета около 310 тысяч долларов (340 млн вон). Бойцы, в случае войны с соседним агрессивным государством, будут обязаны найти и убить Ким Чен Ына и прочих высших руководителей КНДР.

Минобороны Южной Кореи для уничтожения Ким Чен Ына также планирует закупить беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы. Кроме того, власти собираются усовершенствовать американский транспортный вертолет Ch-47 Chinook таким образом, чтобы он мог выполнять миссии по незаметному проникновению на территорию КНДР.

Российские эксперты считают, что эффективность «отряда обезглавливания» будет невысока. Как заявил изданию старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин, в современной истории примеров ликвидации подобными отрядами лидеров государств до полного поражения армии противника не было. Он считает, что минобороны сделало заявление о создании спецотряда ради того, чтобы требовать на оснащение оружием неограниченный бюджет.

Впрочем, созданный в 1968 году подобный спецотряд так и не выполнил своей миссии по ликвидации лидера КНДР Ким Ир Сена. Набранный из зэков отряд долго подвергался тренировкам, но в последний момент был отозван. Через три года зэки восстали и убили своих инструкторов, они хотели добраться до Сеула, но были остановлены армией. Не желая сдаваться властям, члены отряда устроили самоподрыв. Выживших затем казнили.

Ранее Северная Корея призвала готовиться к неминуемой войне с США. Поводом для заявления стали совместные масштабные военные учения США и Южной Кореи и заявления американских политиков.

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