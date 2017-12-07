Тюменская звезда «Дома-2» вышла в свет в наряде со Сталиным. ФОТО

Тюменская звезда «Дома-2» Элина Камирен пришла в кино в свитшоте с принтом в виде портрета молодого Сталина. Поклонникам очень понравилась новомодная вещь тюменки.
Элина Камирен сделал селфи в новом свитшоте в кинотеатре, перед просмотром фильма «Иностранец». Поклонники тюменки сразу же обратили внимание на необычную деталь гардероба. «Ого. Товарищ Сталин. Низкий поклон вам. Прекрасный свитшот», «Кофта супер», «Мило», — оценили подписчики наряд Элины Камирен.
Ранее в книжных магазинах Екатеринбурга был отмечен повышенный спрос к календарям на 2018 год с использованием образа Сталина. Всего в продажу поступили два вида календарей. В обоих случаях каждый месяц сопровождается фотографиями из разных периодов жизни вождя народов. В одном календаре собраны известные и не очень высказывания Сталина по различным проблемам и явлениям в жизни общества — о сути капитализма и социализма, науке и искусстве, США и СССР.
Часть екатеринбуржцев возмутил портрет Сталина, изображенный на пакетах из крупного гипермаркета.