15:08 29 ноября 2017 0

Календари активно раскупают, продавцы только успевают заказывать новые Фото: Юлия Голденберг, facebook

В крупнейшем книжном магазине города «Дом книги» и магазинах сети «Читай-город» началась продажа календарей на 2018 год с использованием образа Сталина.

«А вот кому календарик с усатым? В „Читай-город“ всего за 450 штука», — написала на своей страничке в Facebook Юлия Голденберг. Как вскоре выяснилось, это не единственный календарь со Сталиным и не единственный магазин.

В одном случае это биографической календарь, а в другом календарь называется «Забытое наследие». В обоих случаях каждый месяц сопровождается фотографиями из разных периодов жизни вождя народов. В одном календаре собраны известные и не очень высказывания Сталина по различным проблемам и явлениям в жизни общества — о сути капитализма и социализма, науке и искусстве, США и СССР.

«URA.RU» связалось с магазином «Дом книги» и поинтересовались, как реагируют горожане на календари со Сталиным. «Эти календари очень популярны. Расходятся, можно сказать, как горячие пирожки. Ранее мы получили большую партию и уже полностью ее распродали. Пришлось заказать еще, и эти календари тоже активно раскупаются», — рассказали «URA.RU» в книжном магазине.

1/16 Фото: chitai-gorod.ru

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