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07 декабря 2017
15:11  07 декабря 2017 5

Мутко грубо ответил журналистам на вопрос о личной ответственности за отстранение сборной РФ от Олимпиады

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Виталий Мутко не захотел говорить о персональной ответственности перед спортсменами за срыв ОлимпиадыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Вице-премьер Виталий Мутко отказался оценивать свою персональную ответственность за отстранение исполкомом МОК российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане. Он заявил, что сейчас главная задача — защитить честь и достоинство российских спортсменов.

На вопрос журналистов о том, чувствует ли чиновник персональную ответственность за то, что исполком МОК лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом, Мутко предпочел уйти от ответа. «Ну о чем вы. Ну вы разворачиваете… Конечно, я с этой командой. И сейчас главная задача — защитить честь и достоинство этих ребят. И я это буду делать», — цитирует вице-премьера РБК.

Когда внимание Мутко обратили на то, что многие говорят о личной ответственности вице-премьера за сложившуюся ситуацию, он оборвал вопрос журналистов. «Ну послушайте, мало ли кто будет сейчас заявлять. Ну мы не будем сейчас реагировать на каждое заявление», — раздраженно заметил Виталий Мутко.

Напомним, российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. При этом спортсменам, не замешанным в допинг-скандале, разрешили участвовать под нейтральным флагом. Сам Виталий Мутко решением МОК был пожизненно отстранен от какого-либо участия в Олимпиадах, в том числе и в качестве болельщика. Комментируя это решение ранее, вице-премьер говорил, что не считает его справедливым по отношению к спортсменам и стране. А вот решение МОК, принятое относительно него самого, Мутко оценивать отказался, заявив, что сейчас «не время думать о себе».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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