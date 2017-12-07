23:11 07 декабря 2017 0

Что снимали пилоты-разведчики США над территорией Советского Союза? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын летчика из США, сбитого над Уралом в мае 1960 года, Франсис Гэри Пауэрс-младший, прилетевший на Урал по приглашению «URA.RU», подарил трем уральским музеям ценный артефакт, привезенный им из Америки. Он передал копии фотоснимков, сделанных американскими разведчиками в ходе полетов над Россией в конце 50-х годов.

Один снимок сделан над Свердловском, другой — над Москвой: на нем виден Кремль. Фотографии датированы 1956 и 1959 годами. «Это снимал не мой отец — другие пилоты, также летавшие по программе разведывательных полетов на U-2», — пояснил «URA.RU» Пауэрс-младший. «Эти снимки уже рассекречены, и я могу не переживать, что правительство моей страны накажет меня за разглашение государственной тайны», — пошутил он.

Создатель Музея холодной войны Гэри Пауэрс вручает подарки директору Музея военной техники УГМК Александру Емельянову Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Копии фотоснимков сын шпиона подарил четырем уральским музеям — музею военной техники УГМК (которая стала соорганизатором визита Пауэрса-младшего в Екатеринбург), музею в Окружном доме офицеров, где есть экспозиция, посвященная Пауэрсу, музею в деревне Чудово (в этой деревне упали обломки ракеты, выпущенной по Пауэрсу) и городскому музею Дегтярска, в котором есть экспозиция о советском летчике Сафронове, погибшем в результате инцидента 1 мая 1960 года.

Электронную копию уникальных фотоснимков получило и «URA.RU» — в знак благодарности за организацию визита Гэри Пауэрса на Урал. Эти подарки были презентованы в ходе конференции с участием Гэри Пауэрса и российских экспертов, прошедшей сегодня в музее Военной техники УГМК. Выступая на конференции, Гэри Пауэрс сообщил, что полеты американских U-2 над территорией Советского Союза были совместным проектом американского Минобороны и ЦРУ.

«Мы были очень рады принимать сына американского летчика у нас в музее, даже несмотря на то, что наши страны были антагонистами в „холодной войн“, — сказал в свою очередь директор Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании Александр Емельянов. — Замечательно, что между люди сохраняются добрые человеческие отношения, которые и позволили нам сегодня встретиться».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Пауэрс-младший намерен посетить в пятницу, 7 декабря, Дегтярск, чтобы почтить память советского пилота Сергея Сафронова, который 1 мая 1960 года, преследуя Пауэрса, был сбит своей же ракетой и погиб, уводя самолет от падения на город. Гэри рассказал агентству, что намерен возложить цветы к памятнику Сафронова.

Американский летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс-старший был сбит 1 мая 1960 года. Он вылетел с авиабазы Пешавар (Пакистан) и должен был сфотографировать военные и промышленные объекты Советского Союза. Пауэрс успел снять космодром Байконур, закрытый город Челябинск-40, а в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк.

По Пауэрсу отстрелялись несколько ракетных установок, первая из них попала в его самолет, он катапультировался и приземлился на поле, где его взяли в плен колхозники. Другая ракета попала в советский истребитель МиГ-19, которым управлял пилот Сергей Сафронов. Он не воспользовался парашютом, уводя горящий самолет от падения на город Дегтярск, и погиб. Эта информация была засекречена до распада СССР.

Смотрите фотогалерею с конференции с участием Гэри Пауэрса в Екатеринбурге: