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08 декабря 2017
07 декабря 2017
04:33  08 декабря 2017 0

В России ужесточат требования к прохождению техосмотров

ДТП на трассе Сургут-Нижневартовск, дтп, авария
ГИБДД и страховщики уверены, что рост числа ДТП связан с техническим состоянием транспортных средствФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Операторам технического осмотра запретят выдавать автовладельцам диагностические карты без полной проверки транспортного средства. Соответствующие поправки в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в правительство РФ.

В ходе реформирования системы техосмотров (ТО), в соответствии с планом Минэкономразвития, будут скорректированы недействующие и неэффективные нормативно-правовые акты, пишет «Коммерсант». Нововведения, в частности, предполагают штраф за управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, в размере 800 рублей, а за внесение недостоверной информации в базу АИС ТО (Автоматизированная информационная система технических осмотров — ред.) и вовсе будет введена уголовная ответственность.

Поправки предполагают фото и видеофиксацию процедуры прохождения ТО. Госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору, а содержание базы данных АИС ТО — Российскому союзу автостраховщиков (РСА).

Как сообщается, причинами затеянной МЭР реформы стали возникшие в 2012 году пробелы в законодательстве: тогда ТО убрали из-под контроля ГИБДД, разрешив проводить осмотры транспорта частным автоцентрам. Тогда же были отменены талоны техосмотра, а вместо них стали выдаваться диагностические карты, которые даже не являются документом строгой отчетности — их распечатывают на любом доступном принтере. Это привело к тому, что сейчас лишь 20% автовладельцев реально проверяет свои машины — остальные предпочитают купить диагностическую карту, которую предоставляют в страховую компанию при оформлении полисов ОСАГО.

Статья по теме
Почему техосмотр в России надо отменить

Страховщики и ГИБДД настаивают, что рост числа ДТП (на 16,5% с начала 2017 года) связан именно с техническими неисправностями транспортных средств. По оценкам экспертов, сейчас до 80% частных операторов ТО не имеют ни экспертов в штате, ни соответствующего оборудования для качественного осмотра.

Между тем, с позицией ГИБДД и РСА, которых поддерживает МЭР, согласны далеко не все. Ранее предствители Движения автомобилистов России и Федерации автовладельцев России заявляли, что техосмотр не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения, а ужесточение лишь вызовет очередной виток коррупции: статистика говорит, что технические неисправности составляют всего 0,35% от всего количества ДТП. Как писало «URA.RU», эксперты уверены: проходить «обследование» должен только коммерческий и пассажирский общественный транспорт, а частные автовладельцы — не камикадзе и в состоянии сами следить за своими машинами.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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