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08 декабря 2017
Главные новости 
09:15  08 декабря 2017 0

В Сети появились снимки полностью обнаженной Ирины Шейк. ФОТО

Одна из самых красивых женщин планеты Ирина Шейк предстала перед поклонниками без одеждыInstagram фотографа Мерта Аласа

Известный фотограф Мерт Алас размесил в Сети кадры с Ириной Шейк. Супермодель полностью разделась для провокационной фотосессии.

Ирина часто работает именно с этим фотографом, поэтому Мерт и пригласил ее для своего нового художественного фотоальбома, который посвящен миру моды и ее героям. Альбом уже поступил в продажу, поэтому фотограф решил привлечь к нему внимание, выложив фото 31-летней Ирины Шейк полностью без одежды, пишет сайт kp.ru.

На фото модель лежит на белоснежных простынях с чуть растрепанными волосами и макияжем в натуральных тонах. Фотограф прокомментировал снимок, назвав Ирину Шейк самим совершенством, а Бредли Купера, с которым она помолвлена, — настоящим счастливчиком.

Instagram Ирины Шейк

Чуть позже сама Ирина выложила в своем микроблоге еще один кадр из фотосессии, где она скромно прикрывает грудь книгой. Совсем недавно Ирина Шейк стала мамой, но фигура ее не изменилась. Источники из окружения звездной пары не раз говорили о том, что Купер и Шейк мечтают о втором ребенке.

Ольга Дудорова
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