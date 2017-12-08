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08 декабря 2017
14:49  08 декабря 2017 0

В России начали выдавать паспорта болельщика на ЧМ-2018. Но не в Екатеринбурге

К началу чемпионата мира в России откроется 20 центров выдачи FAN IDФОТО: minsvyaz.ru
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Москве прошла торжественная церемония открытия центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) — главных документов для зрителей чемпионата мира по футболу-2018. Помимо столицы, удостоверения можно получить в Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи и Казани.

Присутствовавший на церемонии глава Минкомсвязи России Николай Никифоров отметил, что эффективность паспортов была доказана в ходе последнего Кубка конфедерации. По мнению Никифорова, по завершению чемпионата мира — 2018 FAN ID окончательно превратится в индустриальный стандарт для всех крупнейших спортивных соревнований в мире.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко назвал выдачу FAN ID одним из важнейших этапов подготовки к мундиалю: «Паспорт болельщика — это уникальный продукт, он сделан именно в России. Это не только элемент безопасности, но и элемент дополнительного комфорта. К паспорту болельщика прилагается многократное посещение России без визы за десять дней до ЧМ-2018 и на десять дней после».

FAN ID — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации болельщиков. Как сообщает официальный сайт Минкомсвязи, в первом квартале 2018 года будет открыто 20 центров выдачи паспортов болельщика в городах, принимающих матчи чемпионата мира. В общей сложности, FAN ID можно будет получить в 90 дополнительных пунктах техподдержки рядом со стадионами. Всего к турниру планируется выдать около трех миллионов удостоверений.

Сергей Макеев
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