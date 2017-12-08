16:29 08 декабря 2017 0

Губернатор Борис Дубровский послал сигнал силовикам по «Речелстрою» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 8 декабря провел закрытое совещание с руководителями силовых структур региона — УФСБ, СК РФ, ГУ МВД и прокуратуры. Речь шла о строительной компании «Речелстрой», владельцем которой является депутат гордумы Челябинска Андрей Пязок. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил «URA.RU», что такое совещание состоялось, но воздержался от подробностей.

Андрей Пязок присутствовал на заседании, и ему пришлось отвечать неудобные вопросы губернатора и людей в погонах. Все они касались микрорайона «Чурилово Lake City», где приостановлено строительство, а по факту хищения средств дольщиков возбуждено уголовное дело. «Был момент, когда все подумали, что у входа в резиденцию уже ждут сотрудники ФСБ и следственного комитета, — рассказывает „URA.RU“ источник. — Чтобы надеть на Пязока наручники и увезти в ИВС».

Андрей Пязок заявил, что потерял паспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Интеллигентно никто с вами больше разговаривать не. Я вам не верю! — сказал Борис Дубровский Пязоку и все руководители-силовики тут же дали понять, что готовы перейти к решительным действиям. Раздражение губернатора вызвал тот факт, что сдерживается ряд сделок, чтобы на стройку могла зайти другая компания. Микрорайон «Чурилово Lake City» взялась достраивать строительная компания «Западный луч». Но чтобы строительство велось по модели достройки микрорайона «Академ риверсайд» («Гринфлайт»), нужно провести сделки с Пязоком, на которого оформлены земельный участки. Но этого до сих пор не произошло.

«Я потерял паспорт!» — стал оправдываться Андрей Пязок. Это возмутило и силовиков. Оказалась, что ранее Пязок сообщал следователям СК РФ, что одна из сделок уже оформлена, он выполняет обязательства, и нет оснований его задерживать.

Депутат также не смог внятно объяснить, зачем поставил на «Речелстрой» нового директора Дениса Климкина, у фирм которого есть есть проблемы с дольщиками в Миассе. «А никто не хочет идти ко мне!» — признался, наконец, Пязок. «А почему сам не хочешь стать директором?» — спросил вице-губернатор Сергей Шаль. «Тогда мне точно жизни не будет!» — откровенно отвел Пязок.

«У вас и так жизни не будет, по любому. Хорошей жизни не будет! — заметил Дубровский. — Вы обманули дольщиков, хотите обмануть меня. Три месяца нас за нос водите. Но я обманутым губернатором быть не собираюсь!»

Все же Андрей Пязок отправился из резиденции по своим делам не в наручниках. На заседании присутствовал основной совладелец СК «Западный луч» Сергей Вайнштейн. Он заявил, что первый дом «Речелстроя» будет достроен до конца года, все остальное будет сдано по по согласованному с властями графику. Дубровский попросил Вайнштейна с пониманием отнестись к развитию событий и быть «социально ответственным». В ответ Вайнштейн сообщил, что эту ответственность понимает, и компания ведет достройку на собственные средства, пока не будут оформлены сделки с Пязоком. «Если Пязок обязательств не выполнит, это ударит по нашей экономической модели. Поэтому так важно, чтобы он сделал то, что обещал», — подчеркнул Вайнштейн.

Переговоры с СК «Западный луч» у областных властей состоялись еще до того, как проблемы дольшиков «Речелстроя» вышли на федеральный уровень. Действия силовиков активизировались, после того, как одной из дольщиц с борта президентского самолета позвонил Владимир Путин. У дольщиков «Речелстроя» есть проблемы и в Кургане.