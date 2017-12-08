Екатеринбург вошел в ТОП-5 самых дешевых для болельщиков ЧМ-2018 городов

16:58 08 декабря 2017 0

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комитет по туризму Санкт-Петербурга опубликовал данные об изменении цен на арендное жилье в городах-участниках чемпионата мира по футболу 2018 года. Екатеринбург вошел в пятерку городов с самым дешевым проживанием, заняв четвертое место.

Средние затраты на аренду жилья в сутки в 2017 году в столице Свердловской области составили 2396 рублей. В тройке городов, предоставляющих самые демократичные цены, оказались Саранск (1540 рублей), Волгоград (1718) и Ростов-на-Дону (1954 рубля), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение комитета.

Нижний Новгород, напротив, стал антилидером списка. Суточное проживание в столице Поволжья в среднем обходится в 3711 рублей. Далее идут Москва и Калининград с результатами в 3459 рублей и 2927 рублей за сутки. Самара оказалась на четвертом месте (2843 рубля). Недешевы Петербург (2718 рублей), Сочи (2695 рублей) и Казань (2615 рублей).

В комитете по туризму также отметили, что владельцы жилья и отельеры ожидают роста цен на аренду жилья в дни матчей на 50-100%. Самыми дешевыми вариантами для футбольных фанатов станут хостелы и квартиры стоимостью от одной до двух тысяч рублей на человека в сутки.

Матчи чемпионата пройдут в 2018 году в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира состоится 14 июня, а финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что после жеребьевки, которая определила соперников на предстоящий турнир, взлетели цены на авиабилеты в города, принимающие турнир.