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08 декабря 2017
16:58  08 декабря 2017 0

Екатеринбург вошел в ТОП-5 самых дешевых для болельщиков ЧМ-2018 городов

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, футбол, футбольный мяч, часы чм-2018, отсчет времени до мундиаля 2018, russia-2018
Екатеринбург занял четвертое место в рейтингеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Комитет по туризму Санкт-Петербурга опубликовал данные об изменении цен на арендное жилье в городах-участниках чемпионата мира по футболу 2018 года. Екатеринбург вошел в пятерку городов с самым дешевым проживанием, заняв четвертое место.

Средние затраты на аренду жилья в сутки в 2017 году в столице Свердловской области составили 2396 рублей. В тройке городов, предоставляющих самые демократичные цены, оказались Саранск (1540 рублей), Волгоград (1718) и Ростов-на-Дону (1954 рубля), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение комитета.

Нижний Новгород, напротив, стал антилидером списка. Суточное проживание в столице Поволжья в среднем обходится в 3711 рублей. Далее идут Москва и Калининград с результатами в 3459 рублей и 2927 рублей за сутки. Самара оказалась на четвертом месте (2843 рубля). Недешевы Петербург (2718 рублей), Сочи (2695 рублей) и Казань (2615 рублей).

В комитете по туризму также отметили, что владельцы жилья и отельеры ожидают роста цен на аренду жилья в дни матчей на 50-100%. Самыми дешевыми вариантами для футбольных фанатов станут хостелы и квартиры стоимостью от одной до двух тысяч рублей на человека в сутки.

Матчи чемпионата пройдут в 2018 году в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира состоится 14 июня, а финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что после жеребьевки, которая определила соперников на предстоящий турнир, взлетели цены на авиабилеты в города, принимающие турнир.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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