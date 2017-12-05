07:56 05 декабря 2017 0

Перевозчики объясняют, что болельщики попросту разобрали дешевые авиабелеты Фото: Pixabay

Авиабилеты в города-организаторы соревнований Чемпионата мира по футболу — 2018 на дни турнира стали дороже после того, как в Москве прошла жеребьевка команд. Как рассказал PR-директор компании Аviasales Янис Дзенис журналистам, в среднем стоимость перелетов выросла на 10 процентов.

Аviasales оценивал все российские рейсы в города-организаторы исходя из цены уже проданных билетов, пишут «Ведомости». Так, перелет в Москву из Санкт-Петербурга в день финального матча чемпионата теперь стоит 10,37 тыс.и рублей против шести тысяч рублей.

У «Аэрофлота» самый дешевый билет из Москвы в Ростов-на-Дону стоит 3,38 тыс. рублей до чемпионата и в большинство его дней. Но в отдельные дни минимальная цена повысилась до 5,37 тыс. рублей и 6,37 тыс. рублей. У S7 билеты в Самару подорожали с 3,2 тыс. рублей (до ЧМ-2018) до 7,29 тыс. рублей и 16,13 тыс. рублей (во время ЧМ).

Интересно, что перелеты в Сочи и Казань, наоборот, подешевели на 9%. Возможно, цена упала из-за того, что расписания еще формируются.

В «Аэрофлоте» изданию сообщили, что не повышали тарифы на дни чемпионата. Аналогично ответил представитель S7. Он пояснил, что после жеребьевки билеты по самым низким тарифам попросту начали заканчиваться, так как начались активные бронирования.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

1 декабря на жеребьевке стало известно, какие матчи будут сыграны в каждом городе. Так в Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре международных встречи: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Египет и Уругвай по итогам жеребьевки попали в одну группу «А» со сборной России. Также в нее попала команда Саудовской Аравии.