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Главные новости Тюменской области
17:29  08 декабря 2017 0

«На нем перевозили мамонта и летали над чернобыльским реактором». В Тюмени нашли самый большой вертолет в мире. ВИДЕО

Стоимость тяжеловеса составляет 25 миллионов долларовФото: скрин видео «Утро с вами»

Тюменские журналисты сняли сюжет о самом большом вертолете в мире, который работает в регионе. За свою «карьеру» гигант Ми-26 успел побывать на Чукотке, Аляске и в Канаде. Также на нем было установлено 14 мировых рекордов, 9 из которых поставили тюменские вертолетчицы.

«На нем перевозили мамонта, буровую установку, летали над Афганистаном, чернобыльским реактором и даже место падения Тунгусского метеорита», — сообщила журналистка интересные факты о воздушном судне.

Высота «железной птички» достигает четырехэтажного дома, рекордная грузоподъемность — 50 с лишним тонн при собственной массе 28 тонн. При этом вертолет развивает скорость почти до 300 км\ч, рассказали в ежедневном шоу «Утро с вами» на тюменском телеканале. Ми-26 оснащен двумя двигателями по 11 тысяч лошадиных сил и стоит 25 миллионов долларов.

Из 300 существующих в мире машин такого типа 26 принадлежат компании «Ютэйр».

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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