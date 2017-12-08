Тюменские журналисты сняли сюжет о самом большом вертолете в мире, который работает в регионе. За свою «карьеру» гигант Ми-26 успел побывать на Чукотке, Аляске и в Канаде. Также на нем было установлено 14 мировых рекордов, 9 из которых поставили тюменские вертолетчицы.
«На нем перевозили мамонта, буровую установку, летали над Афганистаном, чернобыльским реактором и даже место падения Тунгусского метеорита», — сообщила журналистка интересные факты о воздушном судне.
Высота «железной птички» достигает четырехэтажного дома, рекордная грузоподъемность — 50 с лишним тонн при собственной массе 28 тонн. При этом вертолет развивает скорость почти до 300 км\ч, рассказали в ежедневном шоу «Утро с вами» на тюменском телеканале. Ми-26 оснащен двумя двигателями по 11 тысяч лошадиных сил и стоит 25 миллионов долларов.
Из 300 существующих в мире машин такого типа 26 принадлежат компании «Ютэйр».