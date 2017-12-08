22:58 08 декабря 2017 0

Никита Михалков посетовал на отсутствие исторической памяти у молодежи Фото: depositphotos.com © URA.RU

Режиссер Никита Михалков очередной выпуск передачи «Бесогон TV», красноречиво названный «Разрушь память и бери без боя», посвятил выступлению новоуренгойского школьника в Бундестаге.

Начал Михалков издалека — с памятников Чижику-Пыжику, котам, женской туфельке, плавленому сырку «Дружба» и балтийским шпротам. Затем, подробно рассказав историю из XII—XIII веков о муромском князе Петре и лекарке Февронье, он сравнил общепризнанную версию с тем, как ее интерпретировал Илья Мищенко. Депутат Красносельского района Москвы и младший научный сотрудник в «Русском обществе сохранения и изучения птиц» предложил не устанавливать памятник Петру и Февронье на Сухаревской площади в столице, сославшись на то, что Петр спал с женой своего брата, заразился сифилисом, от которого впоследствии умер. Михалков уличил районного депутата в передергивании фактов, приведя справку, что сифилис в России появился спустя 200 лет после Петра и Февроньи.

Петра и Февронью Михалков считает святыми. И готов биться за них даже с депутатами Красносельского района Москвы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но большее возмущение режиссера вызвала поддержка отказа установить памятник русским святым депутатом Ильей Яшиным, избранным главой Красносельского района. Михалков даже напомнил, что после избрания главой района Яшин написал в твиттере «Гей-параду в Москве быть». И это — поддержка европейских ценностей русскими депутатами и отрицание собственной истории — Михалкова возмущает до глубины души.

Приводя примеры взглядов современных либеральных политиков, Михалков продолжает тему. Он рассказывает о том, как еще один юный депутат московского района, на этот раз Басманного, — Люся Штейн — легкомысленно отреагировала на явный троллинг на своей странице в Фейсбуке одним из избирателей. Тот, поздравляя 21-летнего депутата с избранием, задает провокационный вопрос: поддерживает ли Штейн ограничение поставок в лечебные учреждения столицы «лекарственного препарата Циклон-Б» (газ, которым травили людей в нацистских концлагерях — ред.).

Штейн отвечает, явно не понимая, о чем речь. Настойчивый избиратель по имени Давид (!) продолжает троллить депутата, спрашивая, как она относится к проекту реновации Курского вокзала, предложенному депутатом Басманного района Андреем Шикльгрубером (настоящая фамилия Адольфа Гитлера — ред.). К вопросу «Давид» прикрепляет фотографию «проекта», на которой изображен въезд по железной дороге в концентрационный лагерь в Освенциме. Люся Штейн отвечает, опять не понимая сути вопроса.

Выступление ямальских школьников в Рейхстаге вызвало у Михалкова много вопросов Фото: Алена Полозова © URA.RU

Таким своим вступлением Михалков дает понять, насколько молодежь, даже занимающая ответственные посты, неграмотна в вопросах истории собственной страны. Но, выражаясь кулинарно, это все были закуски. Главное блюдо — выступления школьников гимназии Нового Уренгоя в Рейхстаге.

На всякий случай Михалков оправдывается заранее, говоря, что не собирается обвинять школьников. И, приводя стихотворение Расула Гамзатова: «Пить можно всем, необходимо только знать, где и с кем, за что, когда и сколько», подчеркивает, что надо понимать где и что можно говорить.

«Бесогон-TV» почти полностью приводит выступление Николая Десятниченко и двух учениц той же гимназии. Цитируя текст Николая и Ирины, режиссер сомневается, что он был написан ими. По его мнению, это перевод с немецкого или какого-либо другого языка.

Михалков даже убежден, что все три доклада — перевод одного и того же текста с небольшими интерпретациями.

Режиссер предлагает порассуждать, кто послал школьников в Бундестаг, напоминая, что город, откуда приехали в Германию школьники, Новый Уренгой — структура «Газпрома».

И элитную гимназию Нового Уренгоя спонсирует «Газпром».

При этом он цитирует слова пресс-секретаря «Газпром добыча Ямбург» Сергея Чернецкого, которые были опубликованы в материале нашего агентства: «Гордость просто, что такая у нас молодежь — патриотичная и неравнодушная». «Патриоты какой страны? И неравнодушны к чему?» — задает вопросы Михалков.

Предателей нужно искать в «Газпроме», недвусмысленно намекает режиссер Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Он вспоминает, что кроме «Газпрома» поездку школьников в Германию организовывал фонд Фридриха Эберта, выделивший новоуренгойской гимназии грант для исследования Второй мировой войны. По словам режиссера, этот фонд собирает информацию о болевых точках в странах своего присутствия. В июне прошлого года, продолжает ведущий, институту социологии Академии РАН было заказано исследование, согласно которому Россия — кровожадная ксенофобская страна, где почти 40% населения готовы перестрелять всех, кто виноват в текущем положении дел. 70% русских признались, что они испытывают неприязнь к другим национальностям. 40% русских одобрили бы насильственное выселение иммигрантов из своего населенного пункта. «Это как понимать?» — задается вопросом ведущий.

Михалков рассказывает, что фонд Эберта был запрещен в Турции из-за его связи со службой немецкой разведки BND, а также цитирует президента Европейского информационного центра по правам человека в Австрии Гарри Мурея. После выступления гимназистов из России в Бундестаге тот заявил: «Полагаю, что на Западе данное выступление воспринимается как сигнал, что в России сформирровано новое поколение, которое готово исторические факты отложить в сторону. Готово забыть и простить. С таким поколением можно иметь дело». «То есть Муррей говорит о том, что в России воспитано поколение, у которого нет исторической памяти», — подытоживает режиссер и приводит в качестве доказательств этой формулировки видео из прошлой своей программы, где журналист троллит старшеклассников на предмет знания истории.

Затем идет врезка интервью с украинского ТВ, где молодая женщина уверенно говорит, что

не русские выиграли Вторую мировую войну, поскольку Русского фронта не было — в отличие от Белорусского и Украинского…

Ведущий сетует, что такие эфиры смотрит молодежь. И они формируют у них новую, искаженную историю. Затем Михалков приводит речь в ТАСС историка и журналиста Никиты Соколова, что не реабилитированы «власовцы». И еще одного героя теледебатов последних лет, Григория Амнуэля, тоже историка и журналиста, который говорит, что солдаты Вермахта не совершали военных преступлений. Дети, считает Михалков, стали оружием в руках таких историков и общественных деятелей. В том числе, таких политиков, как Навальный…

Затем идут цитаты журналиста Дениса Тукмакова, зачем понадобились немцам такие «речи школьников». Тукмаков говорит, что все это делается с целью декоммунизации России. С целью «Нюрнбергского процесса над СССР».

«Русских хотят сделать изгоями и ответственными за все беды мира!» —

восклицает Михалков. Он называет такие процессы очень серьезным и последовательным движением для истребления нас как самостоятельной единицы человечества.

Далее режиссер приводит текст журналиста ВГТРК Андрея Медведева, в котором он представил свою версию выступления перед Бундестагом. Текст этот дважды был заблокирован администрацией Фейсбука, но сейчас опять доступен на странице журналиста. Речь журналиста, ведущего программы «Специальный корреспондент», полна патриотизма. Заочно обращаясь к депутатам верхней палаты Германии, Медведев говорит: «Вы, вероятно, не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения».

Память о Великой Отечественной войне у поколения, родившегося через полвека после Победы, отсутствует Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Финал очередного выпуска программы «Бесогон-TV» получился у Михалкова душераздирающе патриотичным. После цитирования журналиста ВГТРК он демонстрирует отрывок из своего фильма «Утомленные солнцем-2», где героиня актрисы Инны Чуриковой снисходительно, жалеючи относится к захваченному советскими войсками и сошедшему с ума от ужаса войны немецкому солдату. Она готова прикрыть его от расстрела собственным телом.

Заканчивая программу, Михалков делает вывод о характере России, как о женском, материнском, когда гнев к захватчику переходит в великое сострадание к павшим и поверженному врагу. И продолжая мысль, говорит о том, что, к сожалению, мы сами становимся жертвами своего сострадания и сами виноваты в том, как к нам начинают относиться. Когда через годы освобождение народов называется оккупацией, а спасителей называют врагами.

«Именно поэтому мы должны сейчас, как никогда, задуматься, почему возникали страшные катаклизмы мирового масштаба с участием России. Когда она позволяла изнутри взращивать силы, готовые открыть ворота в осажденную крепость», — заключает режиссер.