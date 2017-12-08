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08 декабря 2017
22:33  08 декабря 2017 0

Олимпийский комитет России предложил провести собственные Игры

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, жуков александр
Жуков высказался об альтернативной ОлимпиадеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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В России предложили провести собственную Олимпиаду для тех спортсменов, которые не захотят выступать на Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Он также отметил, что каждый российский спортсмен должен сам принять решение, будет он участвовать в ОИ-2018 в Южной Корее или нет. Как передает «Русская планета», ОКР не будет навязывать им свое мнение. Помимо прочего, Жуков подчеркнул, что обвинять в отсутствии патриотизма согласившихся выступать на соревнованиях под нейтральным флагом недопустимо.

Такой подход не распространяется на политических функционеров. Как сообщало «URA.RU», спикер Госдумы Вячеслав Володин в крайне жесткой форме отказал депутату Валерию Газзаеву, кторый предлодил перенести отпуска народных избранников ради поездки на Игры.

Ранее сообщалось о том, что российских атлетов лишили всего вспомогательного персонала на Олимпиаде-2018. Спортсмены признались, что они могут не успеть найти новых врачей, массажистов и сервисменов, что может повлиять на успех выступления.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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