Олимпийский комитет России предложил провести собственные Игры

22:33 08 декабря 2017 0

Жуков высказался об альтернативной Олимпиаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предложили провести собственную Олимпиаду для тех спортсменов, которые не захотят выступать на Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Он также отметил, что каждый российский спортсмен должен сам принять решение, будет он участвовать в ОИ-2018 в Южной Корее или нет. Как передает «Русская планета», ОКР не будет навязывать им свое мнение. Помимо прочего, Жуков подчеркнул, что обвинять в отсутствии патриотизма согласившихся выступать на соревнованиях под нейтральным флагом недопустимо.

Такой подход не распространяется на политических функционеров. Как сообщало «URA.RU», спикер Госдумы Вячеслав Володин в крайне жесткой форме отказал депутату Валерию Газзаеву, кторый предлодил перенести отпуска народных избранников ради поездки на Игры.

Ранее сообщалось о том, что российских атлетов лишили всего вспомогательного персонала на Олимпиаде-2018. Спортсмены признались, что они могут не успеть найти новых врачей, массажистов и сервисменов, что может повлиять на успех выступления.