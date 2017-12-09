Актриса из Екатеринбурга Яна Троянова, ныне известная на всю страну благодаря сериалу «Ольга» («ТНТ»), показала поклонникам, как выглядела 20 лет назад. Фанаты крайне высоко оценили снимок.
«А здесь мне 24, и у меня фотосессия в модельном агентстве. Но я очень смущалась. Я вообще была очень стеснительная. Да и сейчас. Мне кажется, или я, правда, тут похожа на Скарлетт Йоханссон?» — написала Троянова на своей странице в Instagram.
Запись набрала почти 39 тысяч «лайков» и более 700 комментариев, большая часть из которых положительные. «Очень похожа. Такая красивая естественная красота!» — написали фанаты. — «Красивая»; «Русская Скарлетт Йохансон».
Ранее «URA.RU» сообщало, что 44-летняя Троянова является женой екатеринбургского драматурга Василия Сигарева. Она снималась в его фильмах «Страна Оз», «Волчок», «Жить» и «Кококо».