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09 декабря 2017
17:23  09 декабря 2017 0

Уральскую актрису сериала «Ольга» признали «русской Скарлетт Йоханссон». ФОТО

Яна Троянова. Пресс-показ нового сериала ТНТ «Ольга». Екатеринбург, троянова яна
Она показала фанам фото 20-летней давностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актриса из Екатеринбурга Яна Троянова, ныне известная на всю страну благодаря сериалу «Ольга» («ТНТ»), показала поклонникам, как выглядела 20 лет назад. Фанаты крайне высоко оценили снимок.

«А здесь мне 24, и у меня фотосессия в модельном агентстве. Но я очень смущалась. Я вообще была очень стеснительная. Да и сейчас. Мне кажется, или я, правда, тут похожа на Скарлетт Йоханссон?» — написала Троянова на своей странице в Instagram.

Запись набрала почти 39 тысяч «лайков» и более 700 комментариев, большая часть из которых положительные. «Очень похожа. Такая красивая естественная красота!» — написали фанаты. — «Красивая»; «Русская Скарлетт Йохансон».

Ранее «URA.RU» сообщало, что 44-летняя Троянова является женой екатеринбургского драматурга Василия Сигарева. Она снималась в его фильмах «Страна Оз», «Волчок», «Жить» и «Кококо».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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