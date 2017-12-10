Уральский хоккеист стал звездой дня в НХЛ, повторив уникальный рекорд

09:51 10 декабря 2017 0

Артемий Панарин отличился в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Фото: wikipedia.org

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин стал звездой Национальной хоккейной лиги после матча с «Нью-Джерси Дэвилз». Ему удалось повторить достижение Брайана Лича, совершенное в 1995 году.

За время матча Артемий Панарин сделал пять голевых передач, сообщает RT. Как отмечается на сайте НХЛ, подобного результата не удавалось добиться никому за 25 сезонов.

Второй звездой дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Густав Форслинг, впервые в своей карьере набравший три очка. В матче с «Баффало Сэйбрз» он забил победный гол и сделал две результативные передачи.

Воспитанник челябинского СДЮШОР «Трактор» Артемий Панарин играет в НЛХ с 2015 года. По итогам первого сезона он получил Колдер Трофи — приз, вручаемый лучшему новичку сезона.