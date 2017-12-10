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10 декабря 2017
09 декабря 2017
11:06  10 декабря 2017 1

Пентагон: США победили террористов в Сирии, а не Россия

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В Пентагоне не считают, что авиация США пыталась помешать ликвидации террористовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Пентагоне считают, что именно коалиции во главе с Соединенными Штатами удалось ощутимо продвинуться в борьбе с террористами в Сирии. Ведомство отвергло обвинения Минобороны РФ в том, что американские самолеты мешают уничтожать боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ. Такие заявления являются неверными», — сообщил РИА Новости представитель Пентагона.

Речь идет о высказывании официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который считает, что силы американской авиации пытались помешать ликвидации террористов, передает Nation News.

Как писало «URA.RU», ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что террористическая организация ИГИЛ полностью разгромлена на территории Сирии.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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