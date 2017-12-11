Экологию двух уральских регионов признали худшей в России

Челябинская область стала аутсайдером в экологическом рейтинге регионов России, заняв 85 место. На соседних с ней позициях оказались Свердловская и Московская области, отметили в общественной организации «Зеленый патруль».
«К нам поступают жалобы граждан из Челябинской области. Они жалуются на выбросы. У Свердловской области проблема — опять же промышленность, — рассказал RT председатель организации, член Общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин. — В Московскую и Ленинградскую области вывозится весь мусор из столиц, также туда выезжают горожане, особенно летом, увеличивается количество нелегальных свалок».
Он добавил, что традиционно в первой десятке оказываются регионы, где нет промзон. Субъектами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.