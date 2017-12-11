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Главные новости Челябинской области
12:34  11 декабря 2017 0

Мэрия выкупила имущество «Челябинскавтотранса» после банкротства

Дубровский на Челябавтотрансе. Автобусы. Челябинск., автобус
Имущество «Челябинскавтотранса» отошло к муниципалитетуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подвижной состав и недвижимость обанкроченного МУП «Челябинскавтотранс» выкупило ООО «Городской общественный транспорт», учредителем которого является мэрия Челябинска. По результатам торгов муниципалитету отошли 200 автобусов, и недвижимость на улице Молодогвардейцев. Об этом мэру Евгению Тефтелева доложил начальник управления транспорта администрации города Роман Болотов, на аппаратном совещании 11 декабря в понедельник.

Из недвижимого имущества город получил техническую базу, АЗС, административное здание и диспетчерский пункт. Из 200 единиц подвижного состава 118 уже были в аренде ООО «Городской общественный транспорт», занимающемся обслуживанием муниципальных автобусных перевозок. Цена сделки — 350 млн рублей.

Для того, чтобы выкупить движимый состав и помещения, ООО «Городской общественный транспорт» взяло субсидию в банке, в расчете на будущую помощь от областных властей. Кроме ООО никто на торги не заявился. «Уже внесен авансовый платеж в 80 млн рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации Челябинска.

МУП «ЧАТ» было создано в 2011 году на базе МУП «Челябинскавтотранс», обанкроченного за неплатежи по налогам и в пенсионный фонд За четыре года новое также накопило долги, конкурсное производство было введено в октябре 2016 года. Мэрия Челябинска создало новые ООО, которые сейчас занимаются общественными перевозками.

Власти решили выкупить имущество обанкроченного МУП, выведенное в конкурсную массу. Полученной суммы должно хватить для расчета с кредиторами.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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