15:08 11 декабря 2017 2

Российский президент внезапно решил встретиться с Башар Асадом Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, прилетел на авиабазу Хмеймим. Это первый его официальный визит в Сирию.

Глава государства совершил остановку на российской авиабазе в Сирии Хмеймим во время перелета в Египет, сообщает ТАСС. Российского президента встретили Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин, который ранее был начальником главного оперативного управления Генштаба, штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.