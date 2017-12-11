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11 декабря 2017
16:21  11 декабря 2017 0

«Родина ждет вас, друзья». Путин обратился с речью к военным, служившим в Сирии

Путин. Архив. Москва, путин
Путина 11 декабря встретили на территории СирииФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент России Владимир Путин после приземления на авиабазе Хмеймим в Сирии поблагодарил российских военных за освобождение восточной страны от боевиков. Выступая перед солдатами, он отметил, что теперь бойцы возвращаются на родину.

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент также заметил, что благодаря действиям российских солдат Сирия сохранила своей суверенитет и независимость. «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения Вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще», — приводит слова российского лидера «Утро.ру».

Президент Путин прилетел в Сирию в понедельник, 11 декабря, и озвучил приказ о выводе российских войск из Сирии, напоминает «Федеральное агентство новостей». На территории арабской республики Путина встречали президент Сирии Башар Асад, российский министр обороны Сергей Шойгу и глава группировки российских Вооруженных сил в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Вооруженные силы РФ прибыли на территорию Сирии осенью 2015 года по просьбе Дамаска для борьбы с террористическими силами. В Сирии по-прежнему работает Российский центр по примирению сторон.

Виктор Дорофеев
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