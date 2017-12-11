16:40 11 декабря 2017 0

Материалы «URA.RU» почти 146 тысяч раз получили отклики в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

РИА «URA.RU» попало в тройку самых цитируемых информационных агентств России в соцмедиа, по данным рейтинга «Медиалогии» за октябрь 2017 года. По подсчетам аналитиков, в социальных сетях наши материалы процитировали 145 959 раз.

Аналитики «Медиалогии» подсчитали, что самыми цитируемыми материалами «URA.RU» стали новости про нововведения в работе ГИБДД («8 новых прав инспектора ГИБДД, которые не понравятся водителям»), траты депутатов («В Госдуме закупили дорогой алкоголь для зарубежных гостей. Бутылка вина стоит 1,5 млн рублей. СКРИН») и отложенный возврат средств со сберкнижек («Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года. Так решили единороссы»). Впереди нашего издания оказались только РИА «Новости» (1-е место и 1 007 775 гиперссылок) и ТАСС (2-е место и 387 415 гиперссылок).

Фото: скриншот сайта «Медиалогии»

«Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами, предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов (Twitter) и „поделиться“ (Facebook и „ВКонтакте“)», — говорится на сайте «Медиалогии».

Ранее «URA.RU» оказалось на первом месте в рейтинге цитируемости среди СМИ Свердловской области по итогам второго квартала 2017 года. Агентство, таким образом, подтвердило статус лидера уральских СМИ, оставаясь на первой строчке рейтинга два года.