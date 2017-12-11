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11 декабря 2017
21:33  11 декабря 2017 0

У Мутко и его семьи нашли элитную недвижимость почти на миллиард. ВИДЕО

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Дальнейшая карьера Мутко под вопросом из-за допинг-скандалаФото: Александр Мамаев © URA.RU

У вице-премьера по вопросам спорта Виталия Мутко и его семьи паблик Mash нашел имущество почти на миллиард рублей. Оказалось, что политик и его близкие родственники владеют элитной недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, по данным паблика, родственникам Мутко отошли две квартиры стоимостью более 200 миллионов рублей на Протопоповском переулке в Москве и на Константиновском проспекте в Петербурге. Также у семьи политика якобы есть жилплощадь на Ленинских проспектах в обоих городах (каждая по 15 миллионов рублей), двухэтажный пентхаус на 7-й Советской в Петербурге (80 миллионов рублей), а также участок в 12 тысяч квадратных метров в элитном поселке Комарово (около 500 миллионов).

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«Все активы на самом Виталии Мутко, его жене, дочерях Марии и Елене, — подметил Mash. — Лазурный берег Франции и итальянские курорты — излюбленные места семьи».

Дальнейшая карьера главного спортивного чиновника страны оказалась под вопросом после того, как Россию отстранили от Олимпиады-2018 из-за допинг-скандала. МОК пожизненно отстранил Мутко от Игр. 7 декабря чиновник заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент, если это кому-то на пользу будет», сообщало «URA.RU».

В социальных сетях указывают, что полтора года назад Мутко уже обещал уйти в отставку если российскую сборную отстранят от Олимпиады. Отвечая на вопрос журналиста Юрия Дудя политик тогда сказал: «Для меня будет неудачей, если вся сборная будет отстранена, и я готов буду взять здесь всю ответственность на себя и сказать, что я готов уйти в отставку».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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