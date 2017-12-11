Снимок скончавшейся в Доминикане из-за столкновения с дорожным знаком уроженки Златоуста Натальи Бородиной стало активно использовать приложение Veon. При этом на одном из фото, челябинка изображена совершенно обнаженной за несколько секунд до трагедии.
«Много красивых девушек в одном приложении, общайся бесплатно даже при нулевом балансе», — пишут администраторы приложения, под фотографиями трагически погибшей челябинки.
Девушка, напомним, погибла в Доминикане во время автомобильной прогулки с подругой. Наталья обнаженной высунулась в окно, подруга-водитель снимала ее на смартфон и не заметила дорожный знак. Челябинка сильно ударилась головой о столб и погибла в местной больнице.
Бородина была застрахована на крупную сумму. Страховка должна покрыть расходы на транспортировку тела в Россию. Как заявил российский консул в Доминикане Зураб Перадзе, родные отказались от кремации и планируют доставить погибшую домой, чтобы похоронить.
Приложение Veon, в котором пользователи «Билайна» и других операторов сотовой связи могут бесплатно звонить, переписываться и смотреть фильмы, появилось в июле этого года на Google Play.