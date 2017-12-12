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12 декабря 2017
11 декабря 2017
02:04  12 декабря 2017 0

Российскую группировку в Сирии сократят на две трети

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
За два года Сирия при помощи российских военных была полностью освобождена от террористовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Две трети личного состава и военной техники российской группировки в Сирии в течение месяца будут возвращены в места постоянной дислокации. В настоящее время в российском Минобороны определяются, сколько человек и единиц техники необходимо будет оставить на военных базах в Хмеймиме и Таркусе.

Как сообщает РБК, ранее командующий российской группировкой генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что уже принято решение о возвращении в Россию 23 самолетов, двух вертолетов, а также подразделений спецназа, военной полиции, саперов Международного центра разминирования, а также военно-полевого госпиталя.

Напомним, в понедельник, 11 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации президент Владимир Путин объявил об окончании военной операции и о выводе войск из Сирии. Как писало «URA.RU», глава государства сделал свое заявление в ходе официального визита в Сирию. По официальным данным, за два с небольшим года Россия потеряла в Сирии убитыми 40 человек.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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